Тарифы на электроэнергию для промышленности снизятся на 30% после запуска БелАЭС - Семашко

Тарифы на электроэнергию для промышленности после запуска Белорусской АЭС могут снизиться на 30%. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в ходе международной конференции Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), "Поддержка новых энергоблоков АЭС".

"Мы планируем с пуском атомной станции опуститься со среднего тарифа 11,3 цента за кВт.ч (это очень высокий тариф, от этого страдает наша промышленность, реальный сектор экономики) до 7,9 цента за кВт.ч. Это очень серьезный сдвиг. Такой мы порог себе поставили, и он абсолютно реален", - сказал Семашко, которого цитирует БелТА.

В России тарифы будут находиться на уровне 7,5-7,8 цента за кВт.ч, в Европе - около 11 центов за кВт.ч. Причем снижение тарифов будет идти не только благодаря запуску АЭС, но и комплексу мер по развитию белорусской энергосистемы в целом.

Кроме того, считает чиновник, снижение себестоимости электроэнергии позволит проводить сбалансированную политику в отношении тарифов для населения.

"Будет решена не только проблема для реального сектора экономики - промышленности, сельского хозяйства, транспорта, но и социально-политическая задача. Пока существует перекрестное субсидирование, и мы должны уровень возмещения населением затрат на услуги ЖКХ вывести на 100%. Если мы снижаем себестоимость электроэнергии в целом по стране, то опускаем планку, не надо тарифы в разы поднимать для полного возмещения", - сказал Владимир Семашко.

Отвечая на вопрос о возможном профиците электроэнергии после запуска АЭС, вице-премьер подчеркнул, что станция изначально строилась для собственных нужд, вопросы экспорта не поднимались. Он обратил внимание, что запуск собственной АЭС поможет Беларуси диверсифицировать виды энергии, что стратегически важно для страны.

"У нас 95% выработки электроэнергии приходится на газ. Это опасная зависимость, пусть даже мы получаем газ от дружественной, братской страны России. После запуска АЭС 27-28% выработки будет приходиться на атомную энергию", - заявил заместитель премьер-министра.

Белорусская АЭС - проект по строительству атомной электростанции нового поколения "три плюс" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.