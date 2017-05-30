Новый президент Южной Кореи дал сигнал о возможном увеличении импорта СПГ

Корея может увеличить импорт СПГ после политических перемен. Так, новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал снизить объемы генерации электроэнергии за счет угля, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в стране, и отказаться от планов строительства новых АЭС.

Пока детальная энергетическая стратегия не опубликована, но новое правительство - в отличие от предыдущего - намерено выстроить ее вокруг более активного использования природного газа и возобновляемых источников энергии.

Президент Мун Чжэ Ин также выступает за увеличение коэффициента загрузки газовых электростанций и смягчение импортных пошлин на СПГ. Он рассчитывает увеличить долю природного газа в структуре энергопотребления Южной Кореи с текущих 18% до 37% к 2030 году.

По мнению экспертов, опрошенных Interfax Global Gas Analytics, следующим шагом южнокорейского президента может стать закрытие восьми морально устаревших угольных электростанций. Пока Мун Чжэ Ин приказал приостановить их работу на весь июнь.

Смена политического курса Южной Кореи может поддержать слабеющий спрос на СПГ в мире, который привел к обрушению спотовых цен на 75% за последние три года. Согласно расчетам Wood Mackenzie Ltd., новая политика потребует увеличения импорта СПГ в Корею на 8 млн тонн в год к 2025 году по сравнению с предыдущими прогнозами.

Корея занимает второе место в мире по объемам импорта СПГ после Японии. В 2016 году страна закупила за рубежом 34,19 млн тонн сжиженного газа, свидетельствуют данные Международной группы импортеров сжиженного природного газа (IGLNG).