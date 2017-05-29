Ирак думает застраховать поставки нефти от колебания цен

Ирак может начать страховать часть нефтедобычи для защиты государственного дохода от волатильности цен, сообщил глава иракской нефтяной госкомпании SOMO Фалах аль-Амри.

"В рамках нашей будущей стратегии мы, скорее всего, рассмотрим хеджирование части иракской нефти... Такая идея бытует в SOMO, но её ещё нужно изучить", - сказал аль-Амри в интервью Reuters.

Ещё неизвестно, какой вид страхования будет рассматривать нефтекорпорация SOMO. Некоторые организации, такие как государственная мексиканская нефтяная монополия Pemex, стараются продавать нефть по гарантированной, фиксированной цене в течение года, в то время как другие - Shell и BP - страхуют продажи от краткосрочных колебаний нефтяных цен.

"Есть целый ряд требований, которые должны быть выполнены в первую очередь: мы должны тщательно изучить варианты хеджирования и обучить людей, мы должны найти лучшие страховые компании... мы ещё не до конца разбираемся в этом процессе", - сообщил аль-Амри, добавив, что ещё нет уверенности в том, что Ирак прибегнет к хеджированию.

Аль-Амри сообщил, что SOMO собираются прибегнуть к таким методам как проведение аукционов и создание совместных предприятий, чтобы оживить интерес к иракской нефти и сократить импорт нефтепродуктов в страну.

Иракская государственная нефтекомпания SOMO и трейдер Лукойла Litasco создали совместное предприятие в Дубае, которое будет заниматься реализацией нефти.

В прошлом месяце SOMO продала первую партию иракской нефти сорта Basra Light на аукционе на Дубайской товарной бирже (DME), которая может стать платформой для ценообразования. Сейчас на DME реализуется большая часть нефти из Омана, предназначенной для азиатского рынка.