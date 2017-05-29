Импорт российской нефти в Беларусь упал в 1-м квартале почти на 30%

В 1-м квартале Беларусь импортировала из России 4 млн 48,1 тыс. тонн нефти, что на 29,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Национальный статкомитет, среднеконтрактная цена импорта нефти составила $288 за 1 тонну (на 67,5% больше, чем в январе-марте 2016 года).

За отчетный период Беларусь экспортировала 402,3 тыс. тонн нефти собственной добычи (соответствует уровню аналогичного периода 2016 года). Средняя цена выросла на 66,7% - до $366 за 1 тонну.

Экспорт нефтепродуктов из страны за январь-март сократился на 45,7% - до 2 млн 565,4 тыс. тонн. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и Украину) поставлено 912 тыс. тонн нефтепродуктов (падение на 26,7%), в страны дальнего зарубежья - 1 млн 653,4 тыс. тонн (снижение на 52,5%). Среднеконтрактная цена экспорта нефтепродуктов была равна $434 за 1 тонну (рост на 72,8%), в том числе в страны СНГ - $501 за 1 тонну (рост на 49,9%), дальнего зарубежья - $396 за 1 тонну (рост на 79,3%).

За январь-март Беларусь ввезла 706,7 тыс. тонн нефтепродуктов (рост в 2,1 раза) по средней цене $322 за 1 тонну (рост на 16,4%). Почти весь объем импорта пришелся на страны СНГ.

Импорт российского природного газа снизился на 0,7% - до 5,6 млрд кубометров, цена выросла на 6,1%, до $145 за 1 тыс. кубометров.

Экспорт энергетических товаров из Беларуси за январь-март 2017 года в денежном выражении сократился на 1,6% - до $1 млрд 284,6 млн, импорт - вырос на 19,4% до $2 млрд 240,9 млн. Таким образом, в торговле энергоносителями в январе-феврале сложился дефицит в размере $956,3 млн.