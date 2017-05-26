Лукашенко подписал указ о республиканской системе мониторинга общественной безопасности

Лукашенко 25 мая подписал указ № 187 ”О республиканской системе мониторинга общественной безопасности“.

Документ предусматривает развитие в интересах обеспечения общественного порядка действующих в стране комплексов видеонаблюдения путем создания на основе единых технических требований централизованной системы мониторинга.

"Основной ее задачей определено наблюдение за состоянием общественной безопасности в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления, раскрытия и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в комментарии к указу пресс-службы президента.

Для этого предусматривается функционирование в системе мониторинга программного обеспечения видеоаналитики и специальных детекторов, позволяющих осуществлять фиксацию определенных событий. Планируется создание видеоархива с возможностью поиска необходимой информации.

Предполагается автоматизированное информирование государственных органов системы обеспечения безопасности о наступлении событий, влияющих на общественную безопасность. Правом получать информацию, зафиксированную системой мониторинга, наделяются и иные субъекты согласно их компетенции.

Согласно документу, МВД определяется специально уполномоченным государственным органом, координирующим деятельность госорганов и иныхорганизаций при создании, функционировании и использовании системы мониторинга.