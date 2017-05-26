Реформ Китая недостаточно, чтобы остановить рост госдолга - Moody's

Структурные реформы Китая замедлят темпы роста долговой нагрузки страны, но их будет недостаточно, чтобы остановить его, сообщили представители агентства Moody's, предупредив о возможности еще одного понижения кредитного рейтинга КНР, если власти не примут меры для предотвращения чрезмерного накопления долга.

Эти комментарии прозвучали спустя два дня после того, как международное рейтинговое агентство снизило кредитный рейтинг Китая на одну ступень - с Аа3 до A1, сообщив, что ожидает ухудшения финансового положения страны в ближайшие годы в условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга.

Объявив о понижении рейтинга, Moody's также изменило прогноз по кредитному рейтингу Китая с негативного на стабильный, позволяя предположить, что не собирается пересматривать рейтинг в течение некоторого времени.

Китайские чиновники подвергли резкой критике решение Moody's, заявив, что оно основано на "ненадлежащей методологии", преувеличивает трудности, которые стоят перед экономикой, и недооценивает способность правительства проводить реформы.

В ответ на это высокопоставленный представитель Moody's Мари Дирон заявила в пятницу, что рейтинговое агентство с удовлетворением отмечает "обширную программу реформ", которые предпринимают китайские власти для сдерживания рисков, связанных с быстрым роста госдолга.

Однако, хотя аналитики Moody's и полагают, что реформы могут замедлить темпы наращивания госдолга, их будет недостаточно, чтобы остановить эту тенденцию и существенно снизить долговую нагрузку, сказала Дирон, которая занимает должность помощника управляющего директора в подразделении Moody's Sovereign Risk Group.

Китаю не гарантировано и сохранение рейтинга A1, если будут признаки роста долга более высокими темпами, чем ожидает Moody's, заявил вице-президент по кредитной стратегии и стандартам Ли Сиуцзюнь.

"Если в будущем структурные реформы Китая смогут воспрепятствовать росту долговой нагрузки без увеличения рисков в банковском секторе и теневом банковском секторе, то это окажет положительное влияние на рейтинг Китая", - сказал Ли.

Но он добавил: "Если будут признаки того, что долг Китая продолжает расти и темпы роста превышают наши ожидания, что приведет к нерациональному использованию капитала, тогда долг продолжит влиять на экономический рост в среднесрочной перспективе и негативно скажется на суверенном рейтинге".

"В таком случае Китай больше не будет соответствовать требованиям рейтинга А1".