Иран рассчитывает на приток инвестиций в нефтяной сектор после переизбрания Рухани

Иран рассчитывает в этом году заключить контракты с крупными международными нефтекомпаниями, включая французскую Total и российский Лукойл, сказал в среду Reuters министр нефти страны Бижан Зангане.

Приток инвестиций должно обеспечить переизбрание на второй срок действующего президента-реформиста Хассана Рухани.

Добыча нефти в Иране может вырасти примерно на 25 процентов в следующие пять лет за счёт новых проектов с международными компаниями, считает Зангане.

Разработка новых месторождений, а также увеличение нефтеотдачи на зрелых участках должны позволить Ирану добывать 5 миллионов баррелей в сутки, или 5 процентов от мирового производства нефти, против текущих 4 миллионов.

Производство газоконденсата должно увеличиться до 1 миллиона баррелей в сутки с порядка 600.000 баррелей в сутки, которые Иран добывает сейчас.

"Выборы имели принципиальное значение: иранский народ сказал "да" взаимодействию с остальным миром", – сказал Зангане после саммита ОПЕК+ в Вене.

"Надеюсь, они (результаты выборов) получат положительный отклик... это особенно касается мировых супердержав", – добавил он с явной отсылкой к США, которые впервые ввели санкции против Тегерана в 1979 году.

"Сейчас не время инициировать ограничительные меры против Ирана", – сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ядерное соглашение с Ираном, в рамках которого Тегеран согласился ограничить ядерную программу в обмен на снятие с него международных санкций, "катастрофой" и пригрозил разорвать его. Это, в свою очередь, может означать введение новых ограничительных мер в отношении республики.

Зангане добавил, что надеется в этом году заключить сделки с Total, Лукойлом, датской Maersk и, возможно, индонезийской Pertamina.

Переговоры с компаниями ведутся вокруг разработки таких участков, как Южный Азадеган, Ядараван, Западный Карун и Аб-Теймур, а также нефтяных пластов гигантского месторождения Южный Парс.

Глава Иранской госкомпании NIOC Али Кардор сказал в среду, что приглашения на участие в тендере на разработку месторождения Азадеган, запасы которого оцениваются в 37 миллиардов баррелей нефти, будут высланы на следующей неделе, чтобы сформировать окончательный список участников, сообщило иранское новостное агентство ISNA.

В январе Иран квалифицировал 29 международных компаний, в том числе Лукойл, из более чем десяти стран для участия в тендерах на разработку нефтегазовых месторождений страны по контрактам модели IPC.

Зангане также отметил, что потенциальный рост нефтедобычи в Иране не повлияет на его сотрудничество с ОПЕК.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в четверг договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года и сохранить объём сокращения на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, сообщили Рейтер делегаты встречи.

"Все решения ОПЕК носят краткосрочный характер. А вот (наращивание) производственных мощностей является частью наших долгосрочных планов", – сказал министр.