ОПЕК решила продлить сроки сокращения добычи на 9 месяцев - делегат

Нефтяной картель ОПЕК в четверг решил продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года, сказал один из делегатов ОПЕК.

Решение ОПЕК, скорее всего, снова поддержат несколько стран вне картеля, включая Россию, которые обсудят этот вопрос позднее в четверг.

Пакт ОПЕК+ в этом году помог ценам на нефть вырасти до уровня выше $50 за баррель после их обвала примерно в два раза к концу 2014 года, так как глобальные инвесторы поверили в способность договорившихся о сокращении стран снизить мировой избыток нефти.

Индикативные цены на нефть к 13:14 снизились на 0,5 процента до $53,68 за баррель, а накануне росли в ожидании сообщений о продлении пакта.