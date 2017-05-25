Акции Европы вновь приблизились к пикам почти 2 лет благодаря банковскому сектору

Европейские акции выросли в начале торгов четверга благодаря укреплению банковского сектора и новостям о сделках после того, как бумаги французских производителей авиационного оборудования Safran и Zodiac, которые договорились о слиянии, продолжили дорожать.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.09 МСК прибавил 0,1 процента, готовясь показать рост третий день кряду, благодаря подъему акций банков. Индекс "голубых фишек" еврозоны вырос на 0,2 процента.

Британский FTSE 100 сбавил 0,03 процента на фоне снижения акций телекоммуникационной группы BT на 1 процент.

Бумаги Zodiac выросли на 0,5 процента после того, как французский производитель сидений и оборудования для самолетов принял предложение производителя авиадвигателей Safran о поглощении.

Подъем банковского сектора поддержал биржи после выхода протокола майского заседания Федрезерва, которое указало на возможность скорого повышения ставок, зависящего от восстановления экономики США.

Акции BPER Banca, BBVA и Banco Santander прибавили около 1 процента.