Lenovo вернулась к годовой прибыли благодаря превысившим средние значения рынка поставкам ПК

Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров китайская Lenovo Group Ltd в четверг сообщила, что вернулась к прибыли за год - поставки ПК компании снизились не так сильно, как на рынке в целом на фоне сохраняющего понижательный тренд потребительского спроса.

Прибыль Lenovo составила $535 миллионов за год, завершившийся в марте, после убытка годом ранее, немного не дотянув до прогнозов аналитиков. Выручка снизилась на 4 процента.

Годовые поставки ПК Lenovo снизились на 1 процент, в то время как в среднем на рынке снижение составило 3 процента.

Выручка подразделения ПК и "умных" устройств, на которое приходится 70 процентов общей выручки компании, снизилась на 2 процента.

Lenovo связала снижение показателей с переходным периодом в мобильном подразделении и бизнесе, связанном с обработкой и хранением информации, а также с трудными макроэкономическими условиями и ограничениями поставок комплектующих.

Прибыль компании в квартале, завершившемся в марте, упала на 41 процент до $107 миллионов, в то время как выручка увеличилась на 5 процентов.