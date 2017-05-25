Последнее обновление: 25.05.2017 16:44

Moody's понизило рейтинг Гонконга вслед за Китаем

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг эмитента в национальной и иностранной валюте для Гонконга всего через несколько часов после снижения кредитного рейтинга Китая.

Moody's в среду снизило кредитный рейтинг Китая впервые за почти 30 лет, заявив, что ожидает ослабления финансового потенциала экономики в ближайшие годы в условиях замедления роста при продолжающемся увеличении госдолга.

После этого агентство понизило рейтинг Гонконга до Aa2 с Aa1 и сообщило, что тенденции кредитования в Китае и дальше будут значительно влиять на кредитный рейтинг Гонконга из-за его тесных экономических, финансовых и политических связей с материковым Китаем.

Moody's изменила прогноз для Гонконга с негативного на стабильный, подчеркнув, что риски сбалансированы.

Правительство Гонконга раскритиковало решение агентства, сказав, что город имеет достаточно средств для борьбы с любыми трудностями.

"Moody's не учли прекрасные фундаментальные показатели, устойчивый режим финансового регулирования, банковский сектор и уверенную бюджетно-налоговую позицию Гонконга",- сказал финансовый секретарь Гонконга Пол Чан.

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