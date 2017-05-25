Последнее обновление: 25.05.2017 16:44

Проект бюджета США лишит ООН возможности работать по ряду направлений

Предусмотренное в новом проекте бюджета США сокращение финансирования миротворческих операций и программ всемирной организации лишит ООН возможности работать в области развития и гуманитарной поддержки, сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 триллиона долларов. Постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя проект бюджета, заявила о том, что "ресурсы не безграничны". Однако США, по ее словам, останутся лидером по оказанию международной помощи.

Представитель ООН сообщил, что идет изучение проекта бюджета. "Бюджет в предложенном виде сделает просто невозможным для ООН продолжать необходимую работу по продвижению мира и развития, прав человека и гуманитарной поддержки по миру", — заявил Дюжаррик журналистам.

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