Рада отменила регистрацию иностранных инвестиций

Верховная Рада приняла законопроект 4541 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения барьеров для привлечения иностранных инвестиций

В документе говорится об отмене регистрации иностранных инвестиций и внесении изменений в правила трудоустройства и временного проживания иностранцев. Закон, принятый 239 голосами депутатов, отменяет регистрацию иностранных инвестиций, упрощает процедуру выдачи разрешений на применение труда иностранцев и видов на жительство в Украине.

В соответствии с законом, особыми категориями иностранцев и лиц без гражданства, претендующих на трудоустройство в Украине, признаны иностранные высокооплачиваемые профессионалы; учредители и/или участники, и/или бенефициары (контроллеры) юридического лица, созданного в Украине; выпускники университетов, входящих в первую сотню в мировых рейтингах университетов, согласно перечню, определенному Кабинетом министров Украины; иностранные работники творческих профессий; иностранные ИТ-профессионалы.

"Этот законопроект, действительно, касается исключительно перечень четырех категорий высокооплачиваемых ИТ-выпускников 110 лучших вузов мира, а также представителей креативных профессий", - отметил один из авторов законопроекта Сергей Кираль.

По его словам, на сегодня в Украине работают 9 тысяч иностранных работников.