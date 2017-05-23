Белый дом предложил бюджет, призванный довести рост экономики до 3% в год

Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 триллиона долларов, в прилагаемых прогнозах рост экономики оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года.

Основные параметры предложенного бюджета опубликованы на сайте Белого дома.

Бюджет предполагает более скромные 2,3% роста в 2017, 2,4% — в 2018, 2,7% — в 2019 годах. Бюджет также отличается оптимизмом относительно дефицита, прогнозируя недостачу финансирования в 3,15 триллиона долларов за ближайшие 10 лет. В то же время авторитетное бюджетное управление конгресса, которое просчитывает финансовый эффект правительственных инициатив, прогнозирует на тот же срок дефицит почти в 9,5 триллиона долларов.

Бюджет включает прогнозы на основе планирующейся отмены реформы здравоохранения, известной под названием Obamacare. Будут сокращены всевозможные государственные социальные программы на общую сумму в 3,6 триллиона долларов на 10 лет. Подвергнутся сокращению программа медицинской помощи малоимущим Medicaid, субсидии в соответствии с Obamacare, программа талонов на питание для бедных и другие.