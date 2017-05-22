Украина отменила пошлину на импорт изделий из фарфора

Украина не продлила 28,8-процентную пошлину на импорт посуды, столовых приборов и кухонных изделий из фарфора, введенную независимо от страны происхождения в 2014 году. Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле опубликовано в газете "Урядовый курьер".

Напомним, в апреле 2014 года Украина ввела спецпошлину на импорт в страну посуды и столовых и кухонных приборов из фарфора сроком на три года.

"Применение специальных мер относительно импорта в Украину посуды и приборов столовых или кухонных из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта должно было положительно повлиять на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя. В частности, должно способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и возобновлению рабочих мест.

При этом, в результате введения спецпошлины в 2015-2016 годах себестоимость посуды, столовых приборов и кухонных изделий из фарфора выросла на 15,07%.

Цена импорта в течение действия специальных мер в 2015-2016 годах снизилась на 6,19%.

Объемы импорта сократились в 2015 - на 62,03%, в 2016 году - на 3,3%.

В апреле 2015 года Египет пожаловался на Украину в ВТО из-за пошлин на фарфор.