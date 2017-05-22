Белорусы хотят рыночных реформ - опрос

Почти 80% белорусов считают, что стране нужны экономические реформы, и почти 60% из них хотят видеть уменьшение роли государства. Об этом говорят данные апрельского опроса общественного мнения, проведенного «Белорусской аналитической мастерской» Андрея Вардомацкого, которыми социолог поделился с TUT.BY.

Любопытно, что предыдущие исследования показывали, что среди сторонников реформ заметный перевес у тех, кто хочет видеть увеличение роли государства.

78,9% белорусов хотят экономических реформ. Из этого числа 57,4% хотят увидеть уменьшение роли государства в экономике, 31,1% — увеличение.

Аналогичные вопросы задавались белорусам в апреле 2014-го и мае 2015 годов в опросах, которые проводились в рамках проекта «Рефорум» Белорусского института стратегических исследований.

В обоих случаях сторонников реформ было, как и сейчас, больше 70%. Но распределялись они совсем иначе.

В 2014 году 43,3% сторонников реформ хотели увеличения роли государства, и лишь 33% — уменьшения. В 2015-м — уже 45,4% «реформаторов» выступали за первый вариант, а 36,1% из них хотели меньше государства в экономике.

Опрос проходил с 28 марта по 13 апреля по всей Беларуси, в нем приняли участие 1063 человека по репрезентативной выборке.