Киев хочет обнулить пошлины на импорт азотных удобрений для всех, кроме РФ

Правительство Украины наряду с вводом антидемпинговых пошлин на импорт российских азотных удобрений инициирует обнуление пошлин для их поставок из остальных стран, говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

В целях обеспечения продовольственной безопасности существует крайняя необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений на Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других). Поэтому 18 мая правительство приняло проект закона, который определит нулевую ставку пошлины для ввоза на территории Украины минеральных удобрений азотной группы", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что проект закона направлен на стимулирование экспорта азотных удобрений на украинский рынок из других стран, чтобы не допустить повышения цен на внутреннем рынке.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина вводит антидемпинговые пошлин"ы в размере 31,84% на импорт еще двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). При этом, по данным МЭРТ, на сегодня РФ является основным поставщиком азотных удобрений на Украину с долей в 80-90% от общего объема. Ранее власти страны заявляли о намерении деверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ.