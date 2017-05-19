В Беларуси может появиться народный контроль за ценами в торговле

В Беларуси может появиться так называемый народный контроль за ценами в торговых организациях. Эту инициативу Федерации профсоюзов Беларуси сегодня поддержал Лукашенко на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой.

"Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю за исполнением поставленных трех задач: ценообразование, занятость, заработная плата. Слышал, что вы хотите организовать народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она - кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.