Последнее обновление: 19.05.2017 17:43

В Беларуси может появиться народный контроль за ценами в торговле

В Беларуси может появиться так называемый народный контроль за ценами в торговых организациях. Эту инициативу Федерации профсоюзов Беларуси сегодня поддержал Лукашенко на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой.

"Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю за исполнением поставленных трех задач: ценообразование, занятость, заработная плата. Слышал, что вы хотите организовать народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она - кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

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