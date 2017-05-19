Средняя таможенная стоимость ввезенных в Украину авто снизилась на $2 тыс

В первом квартале 2017 года средняя таможенная стоимость ввозимых в Украину автомобилей снизилась по сравнению с прошлогодним показателем более чем на $2 тыс. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

"Средняя таможенная стоимость одного ввезенного автомобиля снизилась по сравнению с прошлогодним показателем более чем на $2 тыс. и составляла $14,4 тыс", - отмечают в ассоциации.

Причиной снижения средней стоимости ввозимой иномарки стало существенное изменение соотношения новых и подержанных автомобилей.

Так, по сравнению с первым кварталом прошлого года в импорте легковых автомобилей сильно выросла доля машин, бывших в эксплуатации. Если в 2016 году в общем объеме импорта они охватывали лишь 27%, то в этом году – 42 процента.

Чаще всего подержанные машины ввозились из Германии. Так, доля новых машин в импорте из ФРГ составляла всего лишь 27 процентов.

Меньше всего подержанных авто завозилось из Японии. В импорте из этой страны львиная доля – 92% принадлежала новым автомобилям.