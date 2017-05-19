Последнее обновление: 19.05.2017 17:43

Газпром скорректирует план по добыче в связи с ростом спроса в ЕС

Газпром скорректирует прогноз по добыче газа в 2017 году с нынешних 430 миллиардов кубометров в связи с ростом спроса в ЕС, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правления холдинга Виталий Маркелов.

"У нас запланирован объем добычи на этот год порядка 430 миллиардов кубометров, чуть больше. Но на сегодня мы видим большой спрос со стороны Европы и уже мы превышаем наши плановые показатели по части экспорта. И также мы видим то, что наша добыча будет расти в этом году из-за того, что большой объем подземного хранения в Европе и в России на сегодняшний день требует больше объемов закачки, потому что в прошлую зиму был выбран достаточно большой объем. Поэтому, конечно, будет корректировка. Добычные возможности Газпрома позволяют закрыть весь спрос, который будет дополнительно в этом году", - сказал Маркелов.

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