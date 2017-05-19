В Греции парламент проголосовал за новые меры экономии

Парламент Греции в преддверии заседания Еврогруппы 22 мая проголосовал за введение новых мер жесткой экономии, принятия которых требовали международные кредиторы для положительной оценки программы греческих реформ.

Закон был принят голосами правящей коалиции. При необходимых для принятия 151 голосе "за" проголосовали 153 депутата из правящей коалиции СИРИЗА и АНЭЛ ("Независимые греки"). Всего в парламенте 300 мест. Голосование было поименным.

Оппозиция выступила против закона, поддержав лишь одну статью — которая, по требованию кредиторов, отменяет льготы при налогообложении депутатов греческого парламента и уравнивает их с обычными гражданами.

Ультраправая партия "Золотая заря" была отстранена от обсуждения законопроекта за устроенную ее депутатом драку и прислала письмо с заявлением, что голосует против всего законопроекта.

При обсуждении лидер крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис напомнил обещания премьер-министра Алексиса Ципраса, данные им 25 января, что "ни в коем случае не будут узаконены новые меры экономии даже на один евро". Впрочем, затем Ципрас изменил позицию, заявив, что правительство готово проводить "смешанную политику, но с нулевыми финансовыми последствиями".

Закон предусматривает меры экономии и контрмеры, которые включают ряд налоговых льгот и выделение помощи некоторым слоям населения, в основном многодетным семьям и детям, и, по мнению правительства, нивелируют отрицательный эффект политики затягивания поясов. Закон, в частности, предусматривает сокращение на 18% пенсий с 2019 года, снижение зарплат, урезание социальных пособий и повышение налогов, коллективные увольнения трудящихся, определяется их порядок и меры контроля, также планируется реформа в сфере энергетики, приватизация предприятий и определяется среднесрочная финансовая стратегия на 2018-2021 годы.

Правительство Греции надеется, что Еврогруппа 22 мая даст положительную оценку хода реформ, и это разблокирует очередные транши кредита по третьей программе помощи и откроет путь к участию Греции в программе количественного смягчения ЕЦБ. Помимо этого Афины ждут окончательного соглашения по уменьшению госдолга. Между тем не исключено, что оценка не закроется 22 мая, а будет перенесена на заседании Еврогруппы 15 июня. Решению мешают, в частности, разногласия МВФ и Берлина по греческому госдолгу.

Греции в июле предстоят платежи на сумму более 7 миллиардов евро по кредитам. Греция зависит от внешней помощи, поскольку не может обслужить госдолг объемом более 320 миллиардов евро, или 180% ВВП. Для его обслуживания Греция подписала с кредиторами третью программу финпомощи, предполагающую выделение 86 миллиардов евро кредитов. Пока средства выдает лишь ESM.

Продолжение политики затягивания поясов вызвало резкую реакцию в греческом обществе. 17 мая прошла всеобщая забастовка, в демонстрациях в Афинах участвовали более 15 тысяч человек. В четверг акции протеста продолжились – утром, несмотря на дождь, по центру Афин прошли пенсионеры, а незадолго до голосования на площади Синтагма перед парламентом собрался митинг. Группа анархистов устроила беспорядки – забросала бутылками с зажигательной смесью и камнями полицейских. Полиция применила слезоточивый газ. В ходе беспорядков были арестованы два человека и один задержан.