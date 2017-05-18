Розничный товарооборот в январе-апреле снизился на 0,9% - Белстат

Розничный товарооборот в январе-апреле 2017 г. составил 11,6 млрд. рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2016 г.

Как сообщает Белстат, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,9% розничного товарооборота республики, составил 10,2 млрд. рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2017 г. составил 635,7 млн. рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-апреле 2017 г. оптовый товарооборот составил 23,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню января-апреля 2016 г.