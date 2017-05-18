Акции, бонды и валюта Бразилии резко дешевеют на фоне политического кризиса в стране

Акции, облигации и нацвалюта Бразилии резко дешевеют на фоне политического кризиса в стране.

Президент Бразилии Мишел Темер, по сообщениям местных СМИ, оказался замешан в масштабном коррупционном скандале, который привел к импичменту предыдущего президента. В частности, его обвиняют в подкупе экс-депутата, в прокуратуру переданы записи разговоров о выплатах за молчание. Некоторые представители парламента требуют объявить импичмент М.Темеру, в стране проходят массовые акции протеста. Президент отрицает все обвинения.

Торги фьючерсами на бразильский реал приостановлены после обвала на 6% при открытии, сообщает агентство Bloomberg.

Фьючерсы на фондовый индекс Bovespa рухнули на 10%. Доходность евробондов Бразилии с погашением в 2021 году растет рекордными темпами.

Акции нефтяной госкорпорации Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) дешевели на торгах во Франкфурте с утра самыми быстрыми темпами с 2008 года - более чем на 19%, однако во второй половине дня падение замедлилось до 8%.

Бразильский реал дешевеет.

Как отмечает Dow Jones, бразильский центробанк пообещал внимательно отслеживать ситуацию.