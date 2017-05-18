Квартальная выручка Alibaba превзошла прогнозы

Выручка Alibaba Group Holding Ltd в четвертом квартале превзошла ожидания аналитиков благодаря устойчивости китайского рынка электронной торговли, сообщила компания в четверг.

Ведущий китайский гигант электронной торговли также объявил о двухлетней программе обратного выкупа акций общей суммой до $6 миллиардов.

Общая выручка Alibaba выросла примерно на 60 процентов до 38,58 миллиарда юаней ($5,6 миллиарда) в квартале, завершившемся 31 марта, против консенсус-прогноза опрошенных Рейтер аналитиков, ожидавших 36 миллиардов юаней.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании, увеличилась до 10,65 миллиарда юаней, или $0,6 на акцию, с 5,37 миллиарда юаней за аналогичный период в прошлом году.

Выручка ключевого подразделения Alibaba, занимающего электронной торговлей, выросла на 47 процентов до 31,57 миллиарда юаней против роста на 45 процентов кварталом ранее.