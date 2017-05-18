Цены на золото стабильны после роста на 2% накануне

Цены на золото стабилизировались в четверг после небольшого снижения в начале дня и роста на 2 процента накануне на фоне политического скандала в США.

Котировки металла поднялись в среду максимально с июня прошлого года, из-за скандала в США после слов Дональда Трампа о том, что он пытался вмешаться в федеральное расследование.

Шквал критики обрушился на президента США, после того как он уволил главу ФБР и обсудил сверхсекретную информацию с главой российского МИДа. В связи с этим инвесторы сомневаются, что Дональд Трамп сможет добиться снижения налогов и смягчения регулирования.

В 13.30 золото торговалось по $1.262,41 за тройскую унцию по сравнению с $1.260,35 за унцию при закрытии торгов в среду. Фьючерсы на золото в США торговались без резких колебаний вблизи $1.260,6 за унцию.

Серебро торговалось по $16,77 за унцию по сравнению с $16,85 к закрытию торгов в среду, платина стоила $936,00 по сравнению с $942,00, палладий - $775,50 против $781,80.

"Ожидается, что фиксация прибыли, скорее всего, окажет давление на золото в краткосрочной перспективе, однако при нынешнем политическом климате в США фундаментальный интерес поддержит металл около уровня в $1.250," - сообщил трейдер из MKS Сэм Лафлин.

Доллар колебался у шестимесячных минимумов к корзине мировых валют, на фоне снижения азиатских акций. Индекс MSCI, показывающий динамику рынков Азиатско-Тихоокеанского региона без учёта Японии, упал на 0,6 процента.