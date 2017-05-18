WSJ узнала о грозящем Facebook штрафе за обман при покупке WhatsApp

Еврокомиссия намерена оштрафовать компанию Facebook за то, что она предоставила «неправдивую или вводящую в заблуждение информацию» об условиях покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника газеты, Еврокомиссия планирует установить «значительный» размер штрафа, чтобы это послужило примером для других компаний. Источник сообщил, что комиссия может взыскать с Facebook до 1% от выручки компании по всему миру. При учете доходов Facebook за 2016 году сумма может достичь $276 млн.

Официальное расследование Еврокомиссии против Facebook, как сообщает газета, было открыто в декабре прошлого года. Комиссия отмечала, что компания, изучая сделку по приобретению WhatsApp в 2014 году, сообщила, что не планирует проводить автоматическое объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp. Однако это произошло спустя два года, отмечает издание.