Беларуськалий снизит производство и экспорт из-за ремонтных работ

Беларуськалий снизит объем выпуска продукции и экспорт во второй половине 2017 года в связи с ремонтными работами, сообщила компания.

Проведение капитального ремонта запланировано в июле на первом рудоуправлении мощностью 265 тысяч тонн в месяц.

Беларуськалий контролирует около 19% мирового рынка удобрений и поставляет их в основном на рынки Китая, Индии, Бразилии и Юго-Восточной Азии.

Экспорт калийных удобрений из Беларуси в январе-феврале 2017 года увеличился на 61,3% до 977,2 тысячи тонн. Минск надеется на рост экспорта до 10,0 миллионов тонн по итогам 2017 года.