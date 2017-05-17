Последнее обновление: 17.05.2017 15:47

Беларуськалий снизит производство и экспорт из-за ремонтных работ

Беларуськалий снизит объем выпуска продукции и экспорт во второй половине 2017 года в связи с ремонтными работами, сообщила компания.

Проведение капитального ремонта запланировано в июле на первом рудоуправлении мощностью 265 тысяч тонн в месяц.

Беларуськалий контролирует около 19% мирового рынка удобрений и поставляет их в основном на рынки Китая, Индии, Бразилии и Юго-Восточной Азии.

Экспорт калийных удобрений из Беларуси в январе-феврале 2017 года увеличился на 61,3% до 977,2 тысячи тонн. Минск надеется на рост экспорта до 10,0 миллионов тонн по итогам 2017 года.

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