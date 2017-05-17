Реальные денежные доходы белорусов продолжают падать

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов продолжают падать.

Как сообщает Белстат, в I квартале 2017 г. доходы жителей Беларуси сократились на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8%.

В январе-феврале реальные располагаемые доходы белорусов упали на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года, а в январе — на 4,5%.