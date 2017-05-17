Власти Крыма рассказали о сложности конкуренции с Турцией в сфере туризма

Объекты размещения Крыма не стали завышать цены, но им тяжело конкурировать с демпингующими турецкими отелями, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

По его словам, в марте руководитель Ростуризма проводил большое совещание в Ялте, убеждая гостиницы грамотно подойти к ценообразованию. Цены в Крыму на сегодня уже стабилизировались, отметил он.

«Есть и примеры, когда цена уходит вниз. Те объекты размещения, кто четко среагировал на ситуацию и не допустил завышения, уже могут похвастаться стопроцентной заполняемостью. На эти объекты турпоток всегда возрастает», - сказал Стрельбицкий, отметив, что цены на размещение в объектах санаторно-курортного комплекса на Южном берегу Крыма выросли на 2,7%, при этом на малые отели — на 6,4%.

Стрельбицкий заявил, что в Крыму сложно выдерживать конкурентную борьбу с турецкими отелями, предлагающими россиянам слишком низкие цены. Он подчеркнул, что сейчас он готовит письмо в правительство России с просьбой помочь Крыму в борьбе за туристический рынок. При этом Стрельбицкий подчеркнул, что в июне цены у турецких коллег стабилизируются, а в июле—августе станут выше, чем в Крыму.

«Потому что мы добились стабилизации, а тот, кто сейчас демпингует, должен будет принимать меры, чтобы вернуть уходящие деньги», — заключил он.