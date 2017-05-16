Последнее обновление: 16.05.2017 18:02

Китай создал фонд в 150 млрд юаней для инвестиций в инновационные проекты

Группа государственных компаний КНР совместно с Китайской аэрокосмической научной и технологической корпорацией (CASC) создали фонд в 150 миллиардов юаней (около 22 миллиардов долларов) для инвестирования в стратегические инновационные проекты.

Как сообщает агентство Синьхуа, инвестиции фонда будут в первую очередь направлены на развитие аэрокосмической промышленности, разработки в области получения экологически чистой энергии, на развитие технологий 3D-печтати, квантовой связи, на высокоскоростные железные дороги, ядерную энергию, робототехнику и ряд других.

Отмечается, что фонд был основан с целью увеличить инновационный потенциал государственных компаний, повысить уровень сотрудничества и взаимодействия между ними.

Спонсорами фонда выступили городские власти Пекина и ряд крупных банков страны.

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