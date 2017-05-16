Власти Беларуси хотят заполучить $1,0 млрд китайского кредита на модернизацию НПЗ.

Как сообщает пресс-служба правителя, этот вопрос обсуждался в ходе переговоров Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках визита 13-15 мая в Китай.

"Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси средств для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, необходимая сумма составляет около $1 миллиарда.

Почти не имеющая собственной нефти Беларусь получает около трети валютных доходов за счет переработки на своих НПЗ сырья, полученного на льготных условиях из России.

Мозырский и Новополоцкий НПЗ перерабатывают в год 22-23 миллиона тонн нефти.

Руководство страны заявляло, что хочет провести модернизацию Мозырского и Новополоцкого НПЗ, чтобы увеличить глубину переработки нефти до 90% с нынешних 73-76%.

В прошлом году из-за спора о ценах на газ Россия сократила поставки нефти в Беларусь на 20% до 18 миллионов тонн.

В марте Лукашенко и Путин объявили о разрешении нефтегазового спора и Москва пообещала увеличить поставки нефти в Беларусь до 24 миллионов тонн в 2017 году.