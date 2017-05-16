Последнее обновление: 16.05.2017 13:57

Доля прямых иностранных инвестиций в Беларусь в январе-марте составила 87%

За январь-март 2017 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 2,9 млрд. долларов США.

Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (47,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (20,2%), Кипра (8,9%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 2,5 млрд. долларов США, или 87% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2017 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 859,5 млн. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (58,5% от всех направленных инвестиций), Украины (20,5%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (7,6%).

На долю прямых инвестиций приходилось 91,5% всех направленных инвестиций за рубеж.

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