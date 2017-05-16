Последнее обновление: 16.05.2017 13:57

В Беларуси иностранцам принадлежит свыше 42 тыс. капитальных строений

Более 42 тыс. капитальных строений в Беларуси являются собственностью иностранцев. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по имуществу.

Согласно данным единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним наибольшее количество собственников капитальных строений из числа иностранцев составляют граждане России. Россияне владеют более чем 32 тыс. капстроений, общая площадь которых составляет свыше 2 млн 337 тыс. кв.м. На втором месте - украинцы, на третьем - литовцы.

Всего капитальные строения, расположенные на территории Беларуси, на правах собственности принадлежат гражданам более 83 стран.

По назначению наибольшее число капитальных строений относится к разряду жилых. Это более 34 тыс. объектов недвижимости, общая площадь которых превышает 2 млн 399 тыс. кв. м.

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