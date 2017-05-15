Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

Китай построит новый Шелковый путь за 124 миллиарда долларов

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направит 124 млрд долларов на реализацию плана нового Шелкового пути. Об этом он заявил на на форуме стран Шелкового пути в Пекине.

По его словам, импортно-экспортный банк Китая готов выделить целевой кредит в размере 130 млрд юаней на развитие проектов инициативы "Один пояс - один путь".

Китай также будет приветствовать все желающие страны, готовые присоединиться к реализации Шелкового пути.

Инициатива "Один пояс - один путь" Китаем преподносится как новый способ ускорить развитие страны и ее торговых отношений. План направлен на расширение связей между странами Азии, Африки, Европы.

"Мы должны совместно создать платформу, способствующую открытий и новых разработок, создание справедливой и равноправной системы международной торговли и инвестиций", - заявил Си Цзиньпин.

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