КНДР стала ближе к созданию межконтинентальной ракеты - эксперты

Успешный запуск Северной Кореей ракеты средней и большой дальности говорит о том, что страна-изгой значительно продвинулась вперед в разработке межконтинентальной баллистической ракеты, считают эксперты, и это служит тревожным знаком для соседней Южной Кореи и США.

Пхеньян заявил в понедельник, что цель испытаний, проведенных в воскресенье под контролем лидера страны Ким Чен Ына - проверить, способна ли ракета нести "крупногабаритную тяжелую ядерную боеголовку".

Ким обвинил США в "запугивании" стран, не имеющих ядерного оружия, и предупредил Вашингтон, что большая часть американской территории находится в пределах "прицельной дальности удара" КНДР, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

Однако Тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщило в воскресенье, что тип запущенной ракеты "не соответствует" межконтинентальной баллистической ракете, а армия Южной Кореи отвергла утверждение КНДР о повторном входе ракеты в плотные слои атмосферы.

Ракета приземлилась в море недалеко от российской территории, и Вашингтон расценил запуск как послание для Южной Кореи, новый президент которой Мун Чжэ Ин за несколько дней до этого принял присягу, обещая вовлечь Пхеньян в диалог.

В ответ на ракетные испытания Мун Чжэ Ин в понедельник объявил, что отправит спецпосланников в США, Китай, Германию, Японию и Россию для информирования о планах и политике своего правительства по отношению к враждебному соседу.

Северная Корея работает над созданием ракеты с ядерной боеголовкой, способной достичь территории США, для чего ей потребуется преодолеть около 8.000 километров - для президента Дональда Трампа угроза со стороны Пхеньяна представляет, возможно, самую большую проблему в области безопасности.

ЦТАК сообщило, что ракета "Хвансон-12" в воскресенье была запущена под максимально прямым углом, чтобы испытания никак не повлияли на безопасность соседних государств, и преодолела расстояние в 787 километров после достижения высоты 2.111 километров.

По оценкам экспертов, ракета могла бы преодолеть как минимум 4.000 километров, если бы траектория пуска была стандартной.

Мониторинговый проект 38 North, посвященный Северной Корее, сообщил в своем анализе, что проведенный в воскресенье запуск показывает, что Пхеньян достиг "уровня, который прежде никогда не показывали северокорейские ракеты".

"Он (запуск), судя по всему, продемонстрировал не только ракету средней дальности, которая может позволить им нанести удар по американской базе на Гуаме, но, что более важно, может свидетельствовать о значительном прогрессе в разработке межконтинентальной баллистической ракеты", - сообщил 38 North.