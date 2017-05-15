Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

Экономика Греции вновь вступила в фазу рецессии

Экономика Греции вновь вступила в фазу рецессии, зафиксировав снижение по итогам второго квартала подряд, свидетельствуют предварительные данные Греческого статистического управления.

В поквартальном выражении ВВП Греции, с учетом сезонных факторов, снизился в январе-марте на 0,1%, в годовом - на 0,5%.

В 4-м квартале прошлого года снижение составило 1,2% и 1,4% соответственно.

Власти Греции прогнозируют, что в 2017 году экономика страны вырастет на 1,8%. Прогноз Еврокомиссии предполагает рост греческого ВВП на 2,1%.

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