Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

Беларуськалий будет выступать гарантом и поручителем по обязательствам БКК

ОАО "Беларуськалий" получил право выступать гарантом и поручителем по исполнению обязательств открытого акционерного общества "Белорусская калийная компания", согласно указу №152 от 11 мая, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Предоставить ОАО "Беларуськалий" право выступать гарантом и поручителем по исполнению обязательств ОАО "Белорусская калийная компания", а также иностранных юридических лиц с долями ОАО "Белорусская калийная компания" в уставных фондах не менее 50%", - говорится в документе.

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