Беларуськалий будет выступать гарантом и поручителем по обязательствам БКК

ОАО "Беларуськалий" получил право выступать гарантом и поручителем по исполнению обязательств открытого акционерного общества "Белорусская калийная компания", согласно указу №152 от 11 мая, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Предоставить ОАО "Беларуськалий" право выступать гарантом и поручителем по исполнению обязательств ОАО "Белорусская калийная компания", а также иностранных юридических лиц с долями ОАО "Белорусская калийная компания" в уставных фондах не менее 50%", - говорится в документе.