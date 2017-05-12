Последнее обновление: 12.05.2017 09:51

На финансовом рынке Беларуси внедряется секьюритизация

На финансовом рынке Беларуси внедряется новый инструмент привлечения финансирования – секьюритизация. Соответствующий указ № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)» подписан 11 мая.

Инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики) в ценные бумаги.

"В качестве таких денежных обязательств могут выступать обязательства по кредитным договорам, договорам лизинга и иные виды дебиторской задолженности. В целях реализации данной схемы финансирования указом определены ряд новых терминов (например, выделенные активы, инициатор, операция секьюритизации, финансовые активы и другие), круг субъектов, а также основания и условия возникновения, изменения и прекращения отношений между всеми участниками операций секьюритизации. Указ позволит существенно расширить источники финансирования коммерческих организаций и активизировать развитие национального рынка ценных бумаг", - говорится в комментарии к указу.

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