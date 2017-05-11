ЕК повысила прогноз роста экономики еврозоны на 2017 год

Еврокомиссия улучшила прогноз роста реального ВВП еврозоны в 2017 году до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в весеннем экономическом прогнозе ЕК.

Оценка роста экономики на 2018 год сохранена на уровне 1,8%.

"Несмотря на положительную динамику роста, восстановление экономики в зоне евро остается неполным. Хотя возросло частное потребление, инвестиции все еще относительно слабые, они сдерживаются скромными ожиданиями от продаж, продолжающимся сокращением доли заемных средств и неопределенностью. Слабые инвестиции снижают спрос в краткосрочной перспективе", — объясняет ЕК.

Кроме того, Еврокомиссия ожидает снижения уровня безработицы в еврозоне в текущем году до 9,4% (зимний прогноз предполагал уровень в 9,6%) с 10% в 2016 году. В 2018 году безработица может сократиться до 8,9% (предыдущий прогноз — 9,1%).

Инфляция в еврозоне, как ожидается, составит в 2017 году 1,6%, а в 2018 году — 1,3%. В зимнем прогнозе ожидался рост потребительских цен в текущем году на 1,7%, а в 2018 году — на 1,4%.