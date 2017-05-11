Белорусы в апреле сократили объемы покупки и продажи наличной валюты

Постепенное снижение курсов доллара и евро, наблюдавшееся в апреле сделало свое дело: объем покупки физическими лицами наличной валюты в апреле снизился по сравнению с мартом на 36,7 млн USD и достиг 321,3 млн USD.

Однако и объем продажи населением валюты в апреле сократился на 31 млн USD до 570,7 млн USD. В результате предложение наличной валюты физическими лицами превысило спрос на нее на 249,4 млн USD против 243,7 млн USD в марте (в апреле прошлого года данный параметр равнялся 232,2 млн USD), пишет select.by.

Объемы продажи и покупки наличной валюты в апреле оказались примерно на уровне апреля прошлого года, что выглядит довольно удивительно. Ведь, казалось бы, относительная стабильность курса белорусского рубля и сравнительно высокая доходность рублевых сбережений по сравнению с валютными должна была вызвать снижение интереса к валюте. Но этого не произошло, что указывает на недоверие населения к экономической политике, проводимой государством.

Динамика спроса и предложения безналичной валюты в апреле текущего года была диаметрально противоположной динамике в апреле прошлого года. Тогда объемы операций снизились, а сейчас — выросли. В частности, жители Беларуси приобрели в апреле текущего года безналичной валюты на 7,6 млн USD больше, чем в марте, то есть 122,2 млн USD. А продали они безналичной валюты на 1,2 млн USD больше — 80,1 млн USD.

В результате население купило безналичной валюты на 42,1 млн. USD больше, чем продало (в марте данный параметр равнялся 35,7 млн USD). По сравнению с апрелем 2016 года, когда чистая покупка безналичной валюты равнялась 33,5 млн USD, покупка валюты населением выросла.

В целом наличной и безналичной валют в чистом выражении физические лица в апреле текущего года продали примерно столько же, сколько в марте: на 207,3 млн USD (против 208 млн USD).

А в целом по итогам января-апреля 2017 года физические лица реализовали банкам валюты в чистом выражении на 716,7 млн USD. Наличной валюты они продали на 858 млн. USD больше, чем купили, а безналичной приобрели больше, чем продали, на 141,3 млн USD.