Индия решила до 2030 года полностью перейти на электромобили

Индия решила полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и перейти на электрокары, пишет Independent.

Как заявил министр угольной промышленности и шахт Пийуш Гойал, к 2030 году в стране не останется ни одного автомобиля с традиционным ДВС.

По словам Гойала, правительству необходимо будет в ближайшие два-три года простимулировать спрос на электрокары, сделать их привлекательным для потребителя. При этом, как отметил министр, развитие индустрии и рынка будет способствовать потребительский спрос. После этого, по мнению чиновника, рынок сможет резко вырасти. "Стоимость электрокаров начнет окупаться для покупателей. Мы хотели бы, чтобы индустрия электрических машин заработала сама по себе", - добавил Гойал.

Индия очень сильно страдает от плохой экологии. Статистика Гринпис говорит о том, что каждый год в стране от загрязненного воздуха и высокой концентрации вредных веществ в нем умирает примерно 2,3 млн человек. Постепенный переход на электрокары должен исправить ситуацию если не полностью, то частично.

Напомним, в Германии собираются рассматривать решение о запрете продажи автомобилей с ДВС.