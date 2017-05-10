Экономика еврозоны устойчива, но ЕЦБ рано объявлять о победе - Драги

Европейскому центральному банку слишком рано объявлять о победе в борьбе за ускорение инфляции в еврозоне вопреки признакам более устойчивого восстановления экономики блока, сказал глава ЕЦБ Марио Драги в среду.

Комментарии Драги подтверждают, что он не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов в размере 2,3 миллиарда евро, несмотря на настойчивость более обеспеченных стран еврозоны, в частности Нидерландов и Германии.

Однако он намекнул на вероятность изменений формулировки заявления регулятора, касающегося сверхмягкой денежно-кредитной политики.

"Поступающие данные подтверждают, что циклическое восстановление экономики зоны евро становится все более устойчивым, а понижательные риски продолжают уменьшаться", - сказал он.

"Однако говорить об успехе слишком рано. Инфляционное давление остается сдержанным и ещё не показало убедительную тенденцию к повышению".

Ожидается, что ЕЦБ в июне немного изменит формулировку заявления, отразив улучшение экономической ситуации, но оставит политику без изменений.

Источники сообщили Рейтер в апреле, что из заявления могут быть исключены упоминания о превалирующих понижательных рисках для прогноза, возможности дальнейшего снижения ставок или расширения скупки активов.

Драги отметил, что ЕЦБ не планирует менять условия программы скупки облигаций, чтобы избежать риска лишиться возможности покупать суверенные долговые обязательства ряда стран из-за их нехватки, несмотря на призывы некоторых представителей руководства регулятора.

Драги сказал, что преимущества монетарных стимулов ЕЦБ превосходят побочный эффект, но отметил рост цен на недвижимость и высокий уровень задолженности домашних хозяйств в ряде стран.