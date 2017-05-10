Shell предложила включить в эталон Brent российскую нефть

Нефтяная компания Shell предложила агентству S&P Global Platts защитить нефтяной эталон Brent от последствий сокращения добычи в Северном море, включив в него другие марки нефти, например российский Urals.

Эталон нефтяного рынка, состоящий из легких сортов нефти, добываемых в Северном море, обычно используется как маркер стоимости двух третей мировой нефти, но сокращение добычи в Северном море породило опасения, что физические объемы могут сократиться, вызвав значительные ценовые колебания.

В информационном агентстве S&P Global Platts сообщили, что начиная с января 2018 для расчета котировок Brent будет учитываться пятый сорт нефти, Troll. По мнению Shell, в ближайшие два-три года необходимо добавить в Brent и другие сорта. Российская среднесернистая нефть марки Urals рассматривается компанией как наиболее вероятный кандидат на попадание в список.

"Хороший эталон должен отражать не только данные о добыче в регионе... Если выбирать какой-то один сорт, то Urals лучше всего подходит для переработки на НПЗ Северо-Западной Европы", - сказал вице-президент Shell по трейдингу и поставкам Майк Мюллер.

Мюллер также предложил рассчитывать цены на Brent исходя из средней цены нефтяной корзины, вместо того, чтобы брать самую низкую цену одного из сортов нефти по состоянию на конкретный день.

По мнению Мюллера, это облегчит процесс ценообразования.

Вице-президент Shell также призвал сформировать комиссию из независимых экспертов для проведения консультаций с Platts и обсуждения более широким кругом представителей отрасли изменений в формировании цены эталона.