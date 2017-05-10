МВФ призывает Германию повысить налоги для богатых

Международный валютный фонд, раскритиковав высокий уровень налогообложения в ФРГ лиц с низким доходом и слишком низкий уровень налогов для богатых, призывает Германию к более активной борьбе с неравенством. Об этом говорится в проекте ежегодного доклада фонда по ФРГ, сообщает Handelsblatt.

Среди рекомендаций МВФ к правительству ФРГ, которые должны стимулировать экономический рост в Германии, предложение повысить налоги на имущество и ускорить повышение зарплат, а также либерализовать рынок труда и сферу услуг. Кроме того, по мнению МВФ, для немецкой инфраструктуры важным является привлечение большего объема инвестиций.

МВФ также призывает Берлин не сворачивать реформу системы защиты от безработицы, которая, по мнению экономистов фонда, значительно способствовала рекордному росту уровня трудоустройства и, соответственно, экономическому росту.

Тема повышения налогов на доходы богатых людей в Германии является также одной из ключевых в нынешней кампании перед выборами в бундестаг. Повышение уровня налогообложения состоятельных людей является одной из предвыборных требований основного конкурента действующего канцлера Ангелы Меркель - главы списка социал-демократов Мартина Шульца.