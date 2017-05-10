Последнее обновление: 10.05.2017 18:03

В Беларуси зарплаты уже ниже чем в Китае

В последнее время заработные платы в Китае растут стремительными темпами. За прошлый год средняя зарплата по стране составила 700 долларов, а в некоторых провинциях превысила 1000 долларов. Об этом посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый рассказал в интервью по белорусскому "зомбоящику".

Поэтому, по его словам, сейчас китайские компании начинают выносить производства в те страны, где зарплаты ниже.

«И в этой связи мы становимся все более привлекательными невысокой умеренной заработной платой и достаточно высокой производительностью», - сказал Рудый.

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