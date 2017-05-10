"Остров чистоты" инвестирует около миллиона долларов в новое производство

Группа компаний "Ромакс" (включает сеть дискаунтеров бытовой химии и косметики "Остров чистоты") в июле-августе планирует запустить новое производство порошков, жидких моющих средств и средств гигиены.

На реализацию проекта будут направят в том числе средства, привлекаемые за счет размещения облигаций. Сестринские компании "Острова чистоты" – ООО "Фабрика Ромакс" и ООО "Производственная компания "Ромакс" – эмитировали четыре выпуска облигаций. На данный момент размещается один выпуск "Производственной компании "Ромакс" суммарным объемом 1,7 млн долларов под 8% годовых, пишет "Ежедневник".

Согласно бизнес-плану, чистая прибыль ООО "Фабрика Ромакс" в 2017 году должна составить 3,1 млн рублей, что на 41,2% больше, чем в 2016 году. Чистая прибыль ООО "Производственная компания "Ромакс" должна вырасти на 17,6%, до 2,6 млн рублей.

Новый завод будет располагаться на существующей производственной базе "Ромакс" в Ивьевском районе Гродненской области. Планируемый объем производства составит 2 тыс. тонн продукции в месяц. На заводе будет создано 70 рабочих мест, которые преимущественно будут заняты местными жителями.

Группа компаний Ромакс работает на рынке Республики Беларусь с 1998 года. Сегодня в группу компаний входят ООО "Фабрика Ромакс" (производитель парфюмерно-косметической продукции, туалетной бумаги, полотенец, мусорных пакетов), ООО "Торговая компания "Ромакс" (импортер парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, товаров хозяйственно-бытового назначения), ООО "ЗападХимТорг" (сеть дискаунтеров бытовой химии и косметики "Остров