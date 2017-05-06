Последнее обновление: 06.05.2017 16:19

Порошенко одобрил соглашение с ЕИБ о кредите на €200 млн на транспорт

Президент Украины подписал закон о заключении соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите на €200млн на развитие транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

По данным пресс-службы, кредит будет направлен на приобретение автобусов, троллейбусов и трамваев, вагонов метро, реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий. Кроме того, предусмотрено внедрение автоматизированной оплаты проезда.

Соответствующее финансовое соглашение было подписано в ноябре прошлого года.

ЕИБ предоставит финансирование 15 траншами под государственные гарантии в течение пяти лет. Сроки кредитов составляют до 22 лет, они будут погашаться за счет средств местных бюджетов.

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