Законопроект о курортном сборе таки внесли в Госдуму

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о введении курортного сбора в экспериментальном режиме в четырех регионах России. Распоряжение одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте правительства.

Законопроект предусматривает взимать плату с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018–2022 годах.

Предполагается, что туристы будут платить по 100 руб. с человека в день. Однако эта сумма может быть снижена в зависимости от сезонности, времени пребывания в этих регионах и значении курорта. При этом курортный сбор не будут платить Герои России и Герои труда, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети до 18 лет. С тех, кто проживает в четырех «экспериментальных» регионах, не будут взимать сбор.

В законопроекте подчеркивается, что он «направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры». Под курортной инфраструктурой подразумеваются социальные, лечебно-оздоровительные, спортивные учреждения.

По итогам эксперимента власти примут решение, вводить ли курортный сбор на постоянной основе на всей территории России или отказаться от этой инициативы.

Правительство одобрило проект закона о курортном сборе в конце апреля. Глава М​инистерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который представлял документ, заявил, что «это принципиально новый, не имеющий аналогов инструмент», подчеркнув, что в других странах подобные законы уже действуют.

В 2015 году ​Министерство по делам Северного Кавказа предложило взимать с туристов, прибывающих в Минеральные Воды, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, по 50–150 руб. в день. Это нашло отклик у руководства страны. Инициативу поддержал Путин. Он заявил, что важно сделать этот сбор минимальным и незаметным для отдыхающих.