Последнее обновление: 05.05.2017 17:23

Россия изменила правила погранконтроля для авиарейсов из Беларуси

Все рейсы между Россией и Беларусью с 15 мая 2017 года будут переведены в международные сектора российских аэропортов, при этом Россия вводит пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Белоруссии и улетающих туда, в отношении граждан третьих стран, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"С 15 мая 2017 года все авиарейсы, выполняемые между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран", - заявил Рапота.

Он отметил, что "пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, следующих этими рейсами, осуществляться не будет".

"Единственным изменением для граждан двух государств будет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию. Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут", - добавил Рапота.

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