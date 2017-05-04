Британский ритейлер Next ухудшил прогноз прибыли из-за оттока покупателей

Британский ритейлер одежды Next в четверг ухудшил годовой прогноз прибыли на фоне снижения числа покупателей в его магазинах в первом квартале.

Next, в последние годы являющийся самым успешным ритейлером Великобритании, сообщил, что условия потребительского рынка остаются сложными, поскольку рост цен ограничивает покупательную способность населения, сокращая спрос на одежду и товары для дома.

Стоимость товаров, проданных по полной цене за 13 недель, завершившихся 29 апреля, снизилась на 8,1 процента. Хотя продажи в интернете немного увеличились, этого оказалось недостаточно, чтобы нивелировать понижательное давление, и общий объем продаж сократился на 3 процента за этот период.

Аналитики Jefferies ожидали снижения продаж примерно на 5 процентов.

Согласно новому прогнозу Next, доналоговая прибыль по итогам года будет находиться в диапазоне от 680 миллионов фунтов стерлингов до 740 миллионов фунтов стерлингов ($876-953 миллионов). Ранее верхняя граница прогнозируемого диапазона достигала 780 миллионов фунтов.

Акции компании, которые потеряли 16 процентов за прошлый год, подешевели на 4,4 процента к 14.00 МСК.

"Условия потребительского рынка в Великобритании остаются сложными, особенно в сфере одежды и товаров для дома, а рост реальной заработной платы сейчас близок к нулю", - сообщила группа.

"С окончанием первого квартала этого года мы можем сузить прогнозируемый диапазон прибыли".